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    Названо количество получивших в Азербайджане госрегистрацию некоммерческих организаций и СМИ

    Фикрет Мамедов: Министерством юстиции осуществлен ряд мероприятий

    Баку. 31 января. REPORT.AZ/ "Общая статистика получивших госрегистрацию в Азербайджане некоммерческих организаций превысила 4 300, а СМИ - 5 100".

    Как сообщает Report, об этом на прошедшем 31 января в минюсте расширенном заседании коллегии заявил министр юстиции Фикрет Мамедов.

    По его словам, по распоряжению главы государства, для поддержки деятельности институтов гражданского общества, упрощения процедуры выдачи грантов и обеспечения прозрачности, приступили к применению системы "единого окна" в процедуре выдачи иностранными донорами грантов на территории страны. В этой связи министерством юстиции осуществлен ряд мероприятий.

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