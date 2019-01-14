Назначен новый глава Аппарата НСТР - БИОГРАФИЯ - ЭКСКЛЮЗИВ

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Баку. 14 января. REPORT.AZ/ В Национальный совет по телерадиовещанию назначен новый руководитель Аппарата.

Согласно информации, полученной Report, председатель НСТР Нушираван Магеррамли подписал приказ о назначении Асафа Гаджиева руководителем Аппарата.

Ранее эту должность занимал Тогрул Мамедов. Распоряжением президента Ильхама Алиева от 21 декабря 2018 года, Т.Мамедов назначен судьей Лянкяранского районного суда.

Отметим, что А.Гаджиев родился 21 сентября 1967 года в имишлинском селе Сарыханлы. В 1974-1984 гг. учился в средней школе села Сарыханлы. В 1985-1987 гг. проходил воинскую службу в составе ВВС бывшего СССР.

В 1988-1990 гг. был рабочим в колхозе "Баку" Имишлинского района. В 1990 году поступил на исторический факультет Бакинского государственного университета.

В 1995 году окончил вуз с отличием и в 1996 году был принят на работу на должность научного работника отдела "Азербайджанцы мира" исторического факультета. Является доктором философии по истории. В 1995-1996 гг. преподавал историю в средней школе №225 Ясамальского района Баку.

В 1998-2007 гг. был директором информагентства "Азадинформ" ("Azadinform"), в 2000-2007 гг. - директором Исследовательского центра "İntellekt".

В 2007 году стал учредителем и президентом телеканала "Хазар" ("Xəzər"), а в 2008 году - одноименной радиостанции.

В 2010 году за заслуги в развитии азербайджанской национальной печати награжден медалью "Терегги".