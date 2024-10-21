Натиг Маммедли: Фейки против Азербайджана получают все большее распространение

С начала 2024 года усилились кибератаки и распространение фейковой информации против Азербайджана.

С начала 2024 года усилились кибератаки и распространение фейковой информации против Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель исполнительного директора Агентства по развитию медиа Натиг Маммедли на общественных обсуждениях в Милли Меджлисе на тему "Гибридные угрозы против COP29".

Он подчеркнул, что дезинформация в основном распространяется через социальные сети: "Медиа используют эти данные для манипуляции. Этот метод больше характерен для западных СМИ. Метод фрагментации чаще применяется против Азербайджана. Это подача информации отдельными фрагментами в целях ее искажения. На Глобальном медиафоруме в Шуше глава государства также привлек внимание к этому вопросу".

Маммедли отметил, что только отечественные СМИ могут доносить до мировой общественности правдивую и полную информацию о происходящем в стране. "Кроме того, важно бороться с фейками, которые являются одной из форм кибермошенничества, в правовой плоскости", - добавил он.