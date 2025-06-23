Натиг Мамедли: Тренинги Euronews повысят качество азербайджанской журналистики

Тренинги Euronews повысят качество азербайджанской журналистики

Проводимые при участии Euronews тренинги окажут положительное влияние на качество и развитие журналистики в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил заместитель исполнительного директора Агентства развития медиа (MEDİA) Натиг Мамедли.

По его словам, тренинги предоставят журналистам практические возможности для профессионального роста: "Участники получат знания о современных тенденциях, цифровой журналистике и управлении социальными сетями".

Мамедли также отметил, что пятидневные обучающие курсы планируется проводить на регулярной основе.

Отметим, что 23 июня при поддержке MEDİA и участии Euronews в Азербайджане стартовал проект “Академия Euronews”. Тренинги будут проводить международные эксперты Euronews. Мероприятие продлится до 27 июня.