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Натиг Мамедли: Тренинги Euronews повысят качество азербайджанской журналистики

Натиг Мамедли: Тренинги Euronews повысят качество азербайджанской журналистики Тренинги Euronews повысят качество азербайджанской журналистики
Медиа
23 июня 2025 г. 10:06
Натиг Мамедли: Тренинги Euronews повысят качество азербайджанской журналистики

Проводимые при участии Euronews тренинги окажут положительное влияние на качество и развитие журналистики в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил заместитель исполнительного директора Агентства развития медиа (MEDİA) Натиг Мамедли.

По его словам, тренинги предоставят журналистам практические возможности для профессионального роста: "Участники получат знания о современных тенденциях, цифровой журналистике и управлении социальными сетями".

Мамедли также отметил, что пятидневные обучающие курсы планируется проводить на регулярной основе.

Отметим, что 23 июня при поддержке MEDİA и участии Euronews в Азербайджане стартовал проект “Академия Euronews”. Тренинги будут проводить международные эксперты Euronews. Мероприятие продлится до 27 июня.

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Версия на английском языке Natig Mammadli: Euronews training will bring quality shift to Azerbaijani journalism
Версия на азербайджанском языке Natiq Məmmədli: "Euronews" təlimi Azərbaycan jurnalistikasında keyfiyyət dəyişikliyi yaradacaq

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