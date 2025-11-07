Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30

    Натиг Мамедли: Медиа играют ключевую роль в сохранении чистоты азербайджанского языка

    Медиа
    • 07 ноября, 2025
    • 11:12
    Натиг Мамедли: Медиа играют ключевую роль в сохранении чистоты азербайджанского языка

    Медиа играют ключевую роль в сохранении чистоты азербайджанского языка.

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил заместитель исполнительного директора Агентства развития медиа (MEDİA) Натиг Мамедли.

    Он напомнил, что на мероприятии, посвященном 80-летию Национальной академии наук Азербайджана, президент Ильхам Алиев озвучил важные мысли о роли азербайджанского языка и призвал государственных служащих, а особенно журналистов, к сохранению его чистоты.

    "Мы считаем, что обращение президента относительно государственного языка чрезвычайно актуально. Медиа должны строить свою работу в этом направлении. Азербайджанский язык - не просто средство общения, это богатый, выразительный язык, способный передавать философские, научные и публицистические мысли на высоком уровне. Именно поэтому СМИ играют решающую роль в защите языка, ведь именно в медиа он активно используется и развивается. Это накладывает большую ответственность на журналистов", - отметил Мамедли.

    Он подчеркнул, что азербайджанский язык необходимо оберегать от внешних влияний и сохранять его чистоту для будущих поколений.

    Натиг Мамедли MEDİA чистота языка
    Natiq Məmmədli: Media öz işini dili qorumaq istiqamətində qurmalıdır

    Последние новости

    11:28

    В Азербайджане создают первый национальный языковой корпус

    Наука и образование
    11:26
    Фото

    В Кяльбаджаре прошла акция "По следам Победы - к зеленому будущему"

    Карабах
    11:17

    В Тбилиси арестован еще один человек по делу о насилии против азербайджанцев

    В регионе
    11:16

    Генпрокуратура Стамбула выдала ордер на арест 17 футбольных судей

    Футбол
    11:13

    С месторождения Нефтяные камни до сих по добыто около 182 млн тонн нефти

    Энергетика
    11:12

    Натиг Мамедли: Медиа играют ключевую роль в сохранении чистоты азербайджанского языка

    Медиа
    11:02

    Air Astana приобретет 18 самолетов Boeing до 2035 года

    В регионе
    11:00

    Суммарный объем добычи нефти с месторождения "Чыраг" составил около 107 млн тонн

    Энергетика
    10:59
    Фото

    В бакинском метро введены в эксплуатацию три новых состава

    Инфраструктура
    Лента новостей