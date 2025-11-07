Натиг Мамедли: Медиа играют ключевую роль в сохранении чистоты азербайджанского языка

Медиа играют ключевую роль в сохранении чистоты азербайджанского языка.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил заместитель исполнительного директора Агентства развития медиа (MEDİA) Натиг Мамедли.

Он напомнил, что на мероприятии, посвященном 80-летию Национальной академии наук Азербайджана, президент Ильхам Алиев озвучил важные мысли о роли азербайджанского языка и призвал государственных служащих, а особенно журналистов, к сохранению его чистоты.

"Мы считаем, что обращение президента относительно государственного языка чрезвычайно актуально. Медиа должны строить свою работу в этом направлении. Азербайджанский язык - не просто средство общения, это богатый, выразительный язык, способный передавать философские, научные и публицистические мысли на высоком уровне. Именно поэтому СМИ играют решающую роль в защите языка, ведь именно в медиа он активно используется и развивается. Это накладывает большую ответственность на журналистов", - отметил Мамедли.

Он подчеркнул, что азербайджанский язык необходимо оберегать от внешних влияний и сохранять его чистоту для будущих поколений.