Национальный совет телерадиовещания сделал предупреждение телеканалу "Space"

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Сегодня прошло очередное заседание Национального совета телерадиовещания (НСТР).

Как сообщили Report из НСТР, на заседании обсудили факт нарушения независимой телерадиокомпанией "Space" закона "О телерадиовещании".

На заседании была дана положительная оценка изменениям, сделанным руководством телеканала в политике программ, мерам, принятым в отношении допустивших нарушение сотрудников. Были учтены также обещания руководства относительно сокращения с сентября этого года шоу-программ и уделения внимания передачам просветительского, культурного и интеллектуального характера.

В то же время независимой телерадиокомпании "Space" было сделано предупреждение в связи с несоблюдением требований в вышедшей в эфир 30 июня 2015 года в 14:30 передаче "Гюнайдын" ("Günaydın"), использованием нецензурных выражений в эфире передачи "Эсл шоу" ("Əsl şou"), вышедшей в эфир 3 июля 2015 года в 11:00, а также нарушением требований законодательства о рекламном вещании 11 мая, 12 мая, 13 мая, 14 мая, 15 мая, 03 июня, 08 июня, 17 июня, 22 июня, 24 июня, 30 июня, 03 июля, 05 июля, 06 июля 2015 года (пункты 32, 35.4, 35.5, 35.7 № 345-IIQ закона Азербайджанской Республики "О телерадиовещании" от 25 июня 2002 года).