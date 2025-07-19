Началась встреча Ильхама Алиева с участниками III Шушинского глобального медиафорума

Началась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с участниками III Шушинского глобального медиафорума.

Началась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с участниками III Шушинского глобального медиафорума.

Как сообщает Report, встреча главы государства с участниками форума транслируется в прямом эфире.

Отметим, что сегодня в Шуше стартует III Глобальный медиафорум на тему "Цифровые переходы: укрепление информационной и медиаустойчивости в эпоху искусственного интеллекта". В форуме ожидается участие около 140 зарубежных гостей из 52 стран, включая представителей более 30 информационных агентств, 7 международных организаций, порядка 80 медиаструктур, а также других профильных учреждений.