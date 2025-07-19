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Началась встреча Ильхама Алиева с участниками III Шушинского глобального медиафорума

Началась встреча Ильхама Алиева с участниками III Шушинского глобального медиафорума Началась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с участниками III Шушинского глобального медиафорума.
Медиа
19 июля 2025 г. 17:15
Началась встреча Ильхама Алиева с участниками III Шушинского глобального медиафорума

Началась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с участниками III Шушинского глобального медиафорума.

Как сообщает Report, встреча главы государства с участниками форума транслируется в прямом эфире.

Отметим, что сегодня в Шуше стартует III Глобальный медиафорум на тему "Цифровые переходы: укрепление информационной и медиаустойчивости в эпоху искусственного интеллекта". В форуме ожидается участие около 140 зарубежных гостей из 52 стран, включая представителей более 30 информационных агентств, 7 международных организаций, порядка 80 медиаструктур, а также других профильных учреждений.

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Версия на английском языке ФотоPresident Ilham Aliyev's meeting with participants of 3rd Shusha Global Media Forum kicks off
Версия на азербайджанском языке Фотоİlham Əliyevin III Şuşa Qlobal Media Forumunun iştirakçıları ilə görüşü başlayıb

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