Началась церемония прощания с журналистом-шехидом

Началась церемония прощания с подорвавшимся в Кельбаджаре на мине журналистом, сотрудником АЗЕРТАДЖ Магеррамом Ибрагимовым.

Началась церемония прощания с подорвавшимся в Кельбаджаре на мине журналистом, сотрудником АЗЕРТАДЖ Магеррамом Ибрагимовым.

Как сообщает Report, церемония прощания с журналистом-шехидом проходит в его доме по адресу Бинагадинский район, поселок Расулзаде, улица Джафара Джаббарлы, 10.

После церемонии прощания он будет похоронен на кладбище в поселке Мушвигабад Абшеронского района рядом с родителями.

Отметим, что 4 июня около 11 часов пассажирский автомобиль марки "КамАЗ", в котором находились сотрудники телевизионных каналов и информационных агентств, командированные в связи с исполнением служебных обязанностей в освобожденный от оккупации Кельбаджарский район, во время движения в направлении села Сусузлуг подорвался на противотанковой мине. В результате этого погибли 3 человека - оператор телеканала AzTV Сирадж Абышев, сотрудник Азербайджанского государственного информационного агентства АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов и заместитель представителя главы исполнительной власти Кельбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг Ариф Алиев, еще 4 человека были госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести.

По факту в Военной прокуратуре Азербайджанской Республики возбуждено уголовное дело по статьям 100.2 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 116.0.6 (нарушение международно-правовых норм во время вооруженного конфликта) и др. статьям Уголовного кодекса.