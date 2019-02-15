На Общественном радио создадут новый департамент

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Состоялось заседание Вещательного совета компании "Общественное телевидение и радио" (İTV).

Как сообщает Report, на заседании приняли участие председатель Вещательного совета Мухтар Иманов, гендиректор İTV Балакиши Гасымов и члены совета Гасан Джафаров, Земфира Гафарова, Азер Хасрет, Юсиф Бабанлы, Миргасан Сеидов, Севиль Юсифова, а также секретарь совета Натаван Байрамова.

Во время заседания были обсуждены итоги 2018 года и финансовый отчет, планы на 2019 год, организация дубляжа на азербайджанский язык иностранных фильмов, лицензия на которые была приобретена Общественным телевидением, их трансляция и другие вопросы.

Также на заседании было сообщено, что с целью повышения качества работ на Общественном радио будет создан департамент "Планирование содержания" и отдел "Производство содержания".