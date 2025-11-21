Министр: Пакистан поддерживает инициативу Азербайджана по созданию Центра медиамастерства D-8

Пакистан положительно оценивает инициативу Азербайджана по созданию Центра медиамастерства D-8.

Как сообщает Report, об этом федеральный министр информации и телерадиовещания Пакистана Аттаулла Тарар заявил на медиафоруме D-8 на тему "Содействие диалогу, сотрудничеству и региональной солидарности" в Баку.

"Медиафорум D-8 создает мощную платформу для коллективных действий. Наши государства-члены могут получить значительную выгоду от обмена опытом, согласованных стратегий и совместных инициатив. В этой связи хотел бы предложить несколько направлений сотрудничества.

Создание Центра медиамастерства, инициированное правительством Азербайджана, - шаг, которого мы давно ждали. Мы высоко его ценим и готовы к полноценному сотрудничеству. Предлагаю сформировать совместную рабочую группу из представителей профильных министерств и медиаэкспертов. Она могла бы регулярно собираться, в том числе в онлайн-формате, чтобы обеспечить постоянный обмен знаниями", - отметил он.

Таррар также предложил организовывать совместные тренинги и семинары по освещению кризисных ситуаций, цифровой криминалистике и методам противодействия дезинформации.

"Нам необходим единый механизм проверки фактов. Кроме того, хотел бы предложить рассмотреть возможность принятия сегодня декларации о сотрудничестве в сфере СМИ, которая определила бы наш будущий план действий и стала отправной точкой для расширения партнерства между странами организации.

Предлагаемая Бакинская резолюция может задать направление для дальнейшей работы журналистов и профильных министерств государств-членов. Также считаю целесообразным создать в рамках медиафорума D-8 специальные разделы в социальных сетях, где страны могли бы продвигать идеи экономического развития, укреплять общественный настрой, противодействовать исламофобии и терроризму и рассказывать истории нашего совместного прогресса. У нас действительно есть что сказать миру", - добавил он.