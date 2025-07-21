Международная пресса широко осветила выступление президента Азербайджана на Шушинском медиафоруме

Международная пресса продолжает широко освещать III Шушинский глобальный медиафорум.
Как сообщает Report, ведущие медиа-органы, включая государственное информационное агентство Китая "Синьхуа", обратили внимание на высказывания президента Азербайджана Ильхама Алиева о стратегическом сотрудничестве с Китаем на высоком уровне 19 июля в Ханкенди.
Кроме того, в китайской и японской прессе особое внимание уделено вопросу о планах Азербайджана подать иск против России в международный суд в связи с авиакатастрофой, произошедшей вблизи казахстанского города Актау.
Такие издания, как "Hindustan Times" (англоязычная ежедневная газета Индии), "Vietnam+" (англоязычная служба официального государственного информационного агентства Вьетнама - Вьетнамского информационного агентства), "La Radio del Sur" (международная радиосеть, расположенная в столице Венесуэлы Каракасе), в свою очередь, уделили особое внимание высказываниям президента Азербайджана о подготовке досье для международного суда в связи со сбитием самолета AZAL в декабре прошлого года.
Официальное информационное агентство Объединенных Арабских Эмиратов "WAM" (Wakalat Anba'a al Emarat) подчеркнуло тематику и значимость III Шушинского глобального медиафорума, отметив, что это мероприятие собрало влиятельных журналистов из 52 стран мира.