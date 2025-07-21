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Международная пресса широко осветила выступление президента Азербайджана на Шушинском медиафоруме

Международная пресса широко осветила выступление президента Азербайджана на Шушинском медиафоруме Международная пресса продолжает широко освещать III Шушинский глобальный медиафорум.
Медиа
21 июля 2025 г. 16:38
Международная пресса широко осветила выступление президента Азербайджана на Шушинском медиафоруме

Международная пресса продолжает широко освещать III Шушинский глобальный медиафорум.

Как сообщает Report, ведущие медиа-органы, включая государственное информационное агентство Китая "Синьхуа", обратили внимание на высказывания президента Азербайджана Ильхама Алиева о стратегическом сотрудничестве с Китаем на высоком уровне 19 июля в Ханкенди.

Кроме того, в китайской и японской прессе особое внимание уделено вопросу о планах Азербайджана подать иск против России в международный суд в связи с авиакатастрофой, произошедшей вблизи казахстанского города Актау.

Такие издания, как "Hindustan Times" (англоязычная ежедневная газета Индии), "Vietnam+" (англоязычная служба официального государственного информационного агентства Вьетнама - Вьетнамского информационного агентства), "La Radio del Sur" (международная радиосеть, расположенная в столице Венесуэлы Каракасе), в свою очередь, уделили особое внимание высказываниям президента Азербайджана о подготовке досье для международного суда в связи со сбитием самолета AZAL в декабре прошлого года.

Официальное информационное агентство Объединенных Арабских Эмиратов "WAM" (Wakalat Anba'a al Emarat) подчеркнуло тематику и значимость III Шушинского глобального медиафорума, отметив, что это мероприятие собрало влиятельных журналистов из 52 стран мира.

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Версия на английском языке Int’l media provides extensive coverage on Azerbaijani President's speech at Shusha Media Forum
Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq mətbuat Prezidentin Media Forumda çıxışına geniş yer verib

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