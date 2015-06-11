Мердок передаст контроль над медиаимперией сыну

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Медиамагнат Руперт Мердок принял решение уступить пост главы своего холдинга 21st Century Fox своему сыну.

Report со ссылкой на Би-би-си сообщает, что в кинокомпании подтвердили, что на ближайшее время в руководстве запланированы кадровые перестановки. При этом более конкретной информации пресс-служба 21st Century Fox не привела.

По словам источников телеканала CNBC, новым главой медиаимперии Мердока станет его младший сын Джеймс. Сам магнат сохранит за собой должность исполнительного директора, при этом он будет делить ее со своим вторым сыном Лахланом.

Ожидается, что официально смена руководства компании произойдет на следующей неделе.

Холдинг 21st Century Fox был создан в 2013 году.

Он является правопреемником компании News Corporation, основанной Мердоком в 1979 году. Холдинг, в частности, контролирует телекомпанию 20st Century Fox, телеканалы Fox и Sky.