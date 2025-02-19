Медиашкола Report в 19-й раз открыла двери для будущих журналистов

В медиашколе информационного агентства Report, известной своими инновационными подходами к обучению будущих журналистов, стартовала новая, уже 19-я по счету учебная программа.

В медиашколе информационного агентства Report, известной своими инновационными подходами к обучению будущих журналистов, стартовала новая, уже 19-я по счету учебная программа.

Одиннадцать талантливых студентов, прошедших строгий предварительный отбор, в течение нескольких месяцев будут изучать азы профессии под руководством опытных журналистов.

Особое внимание в рамках программы будет уделено новостной журналистике - искусству оперативно находить информационные поводы, собирать факты и создавать качественные материалы в жестких дедлайнах. Студенты научатся готовить не только обычные новости, но и интервью, репортажи с места событий.

Как отметил на встрече со студентами главный редактор ИА Report Мурад Алиев, умение писать новости - это фундамент, на котором строится карьера любого журналиста. "К концу обучения каждый из вас должен в совершенстве овладеть этим навыком", - подчеркнул он.

Менеджер отдела по работе с персоналом Global Media Group Елена Гулиева призвала студентов с первого дня полностью погрузиться в учебный процесс. Она напомнила, что лучшие выпускники медиашколы получат возможность пройти стажировку и трудоустроиться не только в ИА Report, но и в других ресурсах крупнейшего медиахолдинга страны - Global Media Group.

Для многих молодых журналистов Азербайджана медиашкола Report стала стартовой площадкой в профессии.

Руководитель медиашколы Исмаил Рафигоглу рассказал, что студентов ждет насыщенная программа с интересными встречами, мастер-классами известных журналистов, симуляционными играми, максимально приближенными к реальной работе в СМИ. Он также отметил, что в этом году впервые в рамках отборочного тура абитуриенты писали эссе, что позволило привлечь хорошо подготовленных и мотивированных молодых людей.

Медиашкола Report была основана в июне 2018 года. За это время ее выпускниками стали десятки талантливых ребят, которые сегодня успешно работают в ведущих медиа Азербайджана. Школа ставит своей целью подготовку профессиональных кадров для динамично развивающегося медиарынка страны, знакомство молодых журналистов с современными трендами мировой журналистики, раскрытие творческого потенциала людей, влюбленных в эту профессию.