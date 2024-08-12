MEDİA: Тиражируемые рядом СМИ сообщения об израильских военнослужащих в Азербайджане являются фейком

Агентство развития медиа (MEDİA) назвало дезинформацией тиражируемую рядом зарубежных СМИ информацию о том, что Израиль якобы запрещает своим военнослужащим оставаться в Азербайджане.

Агентство развития медиа (MEDİA) назвало дезинформацией тиражируемую рядом зарубежных СМИ информацию о том, что Израиль якобы запрещает своим военнослужащим оставаться в Азербайджане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление MEDİA.

В агентстве подчеркнули, что в последнее время медиаресурсы некоторых стран, ссылаясь на сомнительные источники, распространяют ложную информацию об Азербайджане с целью ввести в заблуждение общественное мнение.

На фоне этого телеканал Iran International, а также издание The Telegraph и израильская гостелерадиокомпания Kan распространили дезинформацию о том, что в Азербайджане якобы был дислоцирован израильский военный контингент, которому отныне "запретили оставаться в стране", говорится в заявлении.

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