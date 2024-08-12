О нас

MEDİA: Тиражируемые рядом СМИ сообщения об израильских военнослужащих в Азербайджане являются фейком

MEDİA: Тиражируемые рядом СМИ сообщения об израильских военнослужащих в Азербайджане являются фейком Агентство развития медиа (MEDİA) назвало дезинформацией тиражируемую рядом зарубежных СМИ информацию о том, что Израиль якобы запрещает своим военнослужащим оставаться в Азербайджане.
Медиа
12 августа 2024 г. 12:52
MEDİA: Тиражируемые рядом СМИ сообщения об израильских военнослужащих в Азербайджане являются фейком

Агентство развития медиа (MEDİA) назвало дезинформацией тиражируемую рядом зарубежных СМИ информацию о том, что Израиль якобы запрещает своим военнослужащим оставаться в Азербайджане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление MEDİA.

В агентстве подчеркнули, что в последнее время медиаресурсы некоторых стран, ссылаясь на сомнительные источники, распространяют ложную информацию об Азербайджане с целью ввести в заблуждение общественное мнение.

На фоне этого телеканал Iran International, а также издание The Telegraph и израильская гостелерадиокомпания Kan распространили дезинформацию о том, что в Азербайджане якобы был дислоцирован израильский военный контингент, которому отныне "запретили оставаться в стране", говорится в заявлении.

Новость дополняется

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan's MEDIA agency debunks fake news about Israeli troops
Версия на азербайджанском языке MEDİA: İsrailin öz hərbçilərinə Azərbaycanda qalmağı qadağan etməsi dezinformasiyadır

Другие новости из категории

Редактор Pakistan Daily: Азербайджанский лидер более доступен для журналистов, чем большинство западных лидеров
Редактор Pakistan Daily: Азербайджанский лидер более доступен для журналистов, чем большинство западных лидеров
10 августа 2024 г. 00:04
Первый ведущий Форт Боярд скончался от сердечного приступа
Первый ведущий "Форт Боярд" скончался от сердечного приступа
7 августа 2024 г. 20:03
Bloomberg извинился за преждевременную публикацию об обмене заключенными между РФ и США
Bloomberg извинился за преждевременную публикацию об обмене заключенными между РФ и США
5 августа 2024 г. 22:41
Haber Global: Ожидания большого наплыва туристов в Париж в связи с Олимпиадой не оправдались
Haber Global: Ожидания большого наплыва туристов в Париж в связи с Олимпиадой не оправдались
5 августа 2024 г. 15:48
Baku TV лидирует в июльском рейтинге Youtube по Азербайджану
Baku TV лидирует в июльском рейтинге Youtube по Азербайджану
1 августа 2024 г. 23:25
В Шуше завершился II Глобальный медиафорум
В Шуше завершился II Глобальный медиафорум
22 июля 2024 г. 14:38
Эльнур Солтанов: Неприемлемо делить страны на потребителей и производителей нефти в климатических вопросах
Эльнур Солтанов: Неприемлемо делить страны на потребителей и производителей нефти в климатических вопросах
22 июля 2024 г. 14:15
Третий день II Шушинского глобального медиа-форума : Подводные камни ИИ для СМИ
ФотоТретий день II Шушинского глобального медиа-форума : Подводные камни ИИ для СМИ
22 июля 2024 г. 11:47
Сегодня в Шуше завершается II Глобальный медиафорум
Сегодня в Шуше завершается II Глобальный медиафорум
22 июля 2024 г. 09:00
Глава Управления: Растет тенденция распространения фейков от имени влиятельных лиц
Глава Управления: Растет тенденция распространения фейков от имени влиятельных лиц
21 июля 2024 г. 17:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi