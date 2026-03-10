Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    MEDIA провело воркшоп для ряда представителей СМИ

    Медиа
    • 10 марта, 2026
    • 17:43
    MEDIA провело воркшоп для ряда представителей СМИ

    Агентство развития медиа (MEDIA) провело воркшоп для ряда представителей СМИ на тему "Усиление визуального воздействия и подготовка привлекательного мультимедийного контента для современной аудитории".

    Об этом сообщает Report со ссылкой на MEDIA.

    Заместитель исполнительного директора Агентства Натиг Мамедли подчеркнул, что в цифровую эпоху правильное использование визуального повествования и мультимедийных инструментов имеет особое значение для медиа в целях установления эффективной коммуникации с аудиторией. Он отметил, что подобные мероприятия способствуют развитию профессиональных навыков журналистов, а также подготовке конкурентоспособного контента в современной медиасреде.

    В рамках мероприятия, проведенного под руководством специалиста по визуальным коммуникациям и кинорежиссера Антье Домбровски, было организовано в общей сложности 6 сессий.

    На сессиях обсуждались такие темы, как "Введение в создание современного мультимедийного контента: обмен опытом и мнениями", "Принятие решений в реальной рабочей среде: профессиональная терминология, монтаж и обработка визуальных элементов", "Вступление в историю: стратегии привлечения аудитории, эмоции и достоверность", и др.

    В завершение участникам были вручены сертификаты.

    MEDİA медиа Натиг Мамедли
