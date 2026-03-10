Агентство развития медиа (MEDIA) провело воркшоп для ряда представителей СМИ на тему "Усиление визуального воздействия и подготовка привлекательного мультимедийного контента для современной аудитории".

Заместитель исполнительного директора Агентства Натиг Мамедли подчеркнул, что в цифровую эпоху правильное использование визуального повествования и мультимедийных инструментов имеет особое значение для медиа в целях установления эффективной коммуникации с аудиторией. Он отметил, что подобные мероприятия способствуют развитию профессиональных навыков журналистов, а также подготовке конкурентоспособного контента в современной медиасреде.

В рамках мероприятия, проведенного под руководством специалиста по визуальным коммуникациям и кинорежиссера Антье Домбровски, было организовано в общей сложности 6 сессий.

На сессиях обсуждались такие темы, как "Введение в создание современного мультимедийного контента: обмен опытом и мнениями", "Принятие решений в реальной рабочей среде: профессиональная терминология, монтаж и обработка визуальных элементов", "Вступление в историю: стратегии привлечения аудитории, эмоции и достоверность", и др.

В завершение участникам были вручены сертификаты.