MEDİA: Против Азербайджана началась очередная дезинформационная кампания

В последнее время в информационных ресурсах ряда зарубежных стран и сегментах социальных медиа началась очередная кампания по дезинформации против Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство развития медиа (MEDİA).

Отмечается, что часть распространяемой информации содержит фейковые новости о якобы имеющем место вооружении Азербайджаном Украины через третью страну, а другая часть включает не соответствующие действительности утверждения об отказе нашей страны от участия в песенном конкурсе "Евровидение" при условии участия Израиля.

"Вызывает глубокое сожаление повторное тиражирование таких материалов в турецких медиа и социальных сетях под влиянием фейковых новостей вышеупомянутых медиаресурсов, распространяющих дезинформацию против Азербайджана", - отмечает агентство.

MEDİA призывает международную общественность, медиаресурсы, журналистов и общественных активистов не верить подобной дезинформации.