MEDIA призывает журналистов использовать ИИ для более качественного контента

Агентство по развитию медиа Азербайджана (MEDIA) призывает представителей СМИ использовать искусственный интеллект для создания более интересного и качественного контента.

Как сообщает Report, с таким заявлением выступил исполнительный директор MEDIA Ахмед Исмаилов на II Азербайджано-Узбекском медиафоруме в Баку.

По его словам, решение специфических вопросов, возникающих при внедрении технологий ИИ в медиасферу, входит в число важнейших вызовов современности. "Ощущается необходимость приобретения новых знаний и навыков, оценки предоставляемых возможностей для модернизации информационного ландшафта наших стран. Медиа должны использовать искусственный интеллект не только для качества, но и для создания более интересного контента", - сказал Исмаилов.

Он подчеркнул, что без ИИ невозможно одновременно готовить контент в соответствии с принципами журналистики, проверять факты, вести аналитический анализ и сравнения, а также визуализировать материал.

"Журналистика уже переходит в новую и совершенно иную фазу развития. Медиа ряда стран используют достижения нового технологического прогресса. Мы внимательно следим за процессом, проводим серьезный анализ, выступаем с различными инициативами для повышения конкурентоспособности медиа в цифровой среде", - отметил глава агентства.

Исмаилов считает, что необходимо серьезно задуматься над вопросами применения ИИ, объединить усилия, опираясь на опыт как узбекских, так и азербайджанских медиа, и создать эффективный механизм совместной деятельности.