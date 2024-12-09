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MEDİA: Призываем общество не поддаваться влиянию основанных на ложной информации кампаний

MEDİA: Призываем общество не поддаваться влиянию основанных на ложной информации кампаний 18:53 Информация, распространяемая некоторыми пользователями социальных сетей о звуках взрывов в окрестностях города Гянджи и интенсивном движении машин скорой помощи, не соответствует действительности и направлена на создание искусственного ажиотажа в о
Медиа
9 декабря 2024 г. 19:15
MEDİA: Призываем общество не поддаваться влиянию основанных на ложной информации кампаний

Информация, распространяемая некоторыми пользователями соцсетей о звуках взрывов в окрестностях города Гянджи и об интенсивном движении машин скорой помощи, не соответствует действительности и направлена на создание искусственного ажиотажа в обществе.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном Агентством по развитию медиа (MEDİA).

Отмечается, что Министерство обороны в рамках плана подготовки на текущий год на полигоне Сейфали провело тактические учения подразделений Сухопутных войск и поводов для беспокойства нет.

"Распространение и повторное тиражирование ложной информации в социальных сетях является недопустимым. Призываем общественность доверять только официальным источникам информации, а журналистов и общественных активистов проявлять принципиальность и не поддаваться влиянию кампаний, основанных на фейковых данных", - говорится в сообщении.

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