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MEDİA предупреждает: В сети распространили фейковое заявление от имени Хикмета Гаджиева

MEDİA предупреждает: В сети распространили фейковое заявление от имени Хикмета Гаджиева MEDİA предупреждает: В сети распространили фейковое заявление от имени Хикмета Гаджиева
Медиа
21 июля 2025 г. 17:50
MEDİA предупреждает: В сети распространили фейковое заявление от имени Хикмета Гаджиева

Агентство по развитию медиа Азербайджана (MEDİA) выступило с официальным заявлением касательно распространившегося в сети фейка, приписываемого помощнику президента Азербайджана – заведующему отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмету Гаджиеву.

Как сообщили Report в MEDİA, фейк касается российско-азербайджанских отношений и представляет собой целенаправленную попытку дезинформации.

Злоумышленники имитировали официальный сайт президента Азербайджана. Данная провокация является ярким примером информационной манипуляции, нацеленной на дезориентацию общественного мнения, говорится в заявлении.

"Призываем общество доверять информации только из официальных источников. Информация, отражающая официальную позицию государства, доступна в официальных источниках, а также распространяется информационными агентствами страны и другими профессиональными медиа-субъектами. Мы призываем граждан Азербайджана, журналистов, общественных активистов всегда проявлять принципиальность в подобных случаях и быть бдительными, учитывая набирающие обороты фальшивые и ложные информационные кампании", - подчеркивается в заявлении MEDİA.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidentinin köməkçisinin adından saxta açıqlama yayılıb

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