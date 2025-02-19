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MEDİA: Меморандум между Турцией и Азербайджаном придал импульс к тесным связям в сфере СМИ

MEDİA: Меморандум между Турцией и Азербайджаном придал импульс к тесным связям в сфере СМИ Меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству в сфере медиа между Азербайджаном и Турцией придал большой импульс установлению более тесных и профессиональных отношений между представителями медиа.
Медиа
19 февраля 2025 г. 10:50
MEDİA: Меморандум между Турцией и Азербайджаном придал импульс к тесным связям в сфере СМИ

Меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству в сфере медиа между Азербайджаном и Турцией придал большой импульс установлению более тесных и профессиональных отношений между представителями медиа.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Агентства развития медиа (MEDİA) Ахмед Исмаилов на мероприятии, посвященном 5-летию меморандума.

По его словам, укрепившиеся братские отношения между президентами Азербайджана и Турции позитивно сказываются на всех сферах, в том числе СМИ.

"Взаимные визиты лидеров двух стран, а также подписанные двусторонние документы являются ярким проявлением дружбы и братства между народами Азербайджана и Турции. Вышеуказанный меморандум создал прочную основу для развития сотрудничества в сфере медиа, обмена знаниями и опытом, расширения информационного обмена, успешной реализации совместных проектов", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Əhməd İsmayılov: Türkiyə və Azərbaycan arasında imzalanmış memorandum yerli medianın fəaliyyətində canlanma yaradıb

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