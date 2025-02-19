MEDİA: Меморандум между Турцией и Азербайджаном придал импульс к тесным связям в сфере СМИ

Меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству в сфере медиа между Азербайджаном и Турцией придал большой импульс установлению более тесных и профессиональных отношений между представителями медиа.

Меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству в сфере медиа между Азербайджаном и Турцией придал большой импульс установлению более тесных и профессиональных отношений между представителями медиа.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Агентства развития медиа (MEDİA) Ахмед Исмаилов на мероприятии, посвященном 5-летию меморандума.

По его словам, укрепившиеся братские отношения между президентами Азербайджана и Турции позитивно сказываются на всех сферах, в том числе СМИ.

"Взаимные визиты лидеров двух стран, а также подписанные двусторонние документы являются ярким проявлением дружбы и братства между народами Азербайджана и Турции. Вышеуказанный меморандум создал прочную основу для развития сотрудничества в сфере медиа, обмена знаниями и опытом, расширения информационного обмена, успешной реализации совместных проектов", - сказал он.