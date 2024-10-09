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MEDİA: Информация об Азербайджане на интернет-ресурсе EekadFacts не соответствует действительности

MEDİA: Информация об Азербайджане на интернет-ресурсе EekadFacts не соответствует действительности В социальных сетях, связанных с интернет-ресурсом EekadFacts, была распространена ложная информация о якобы авиатранспортировке оружия из Азербайджана в другую страну.
Медиа
9 октября 2024 г. 23:28
MEDİA: Информация об Азербайджане на интернет-ресурсе EekadFacts не соответствует действительности

В социальных сетях, связанных с интернет-ресурсом EekadFacts, была распространена ложная информация о якобы авиатранспортировке оружия из Азербайджана в другую страну.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Агентства развития медиа Азербайджана (MEDİA).

В агентстве отметили, что это очередной пример глобальной кампании по дезинформации против нашей страны, представляющий собой необоснованную фантазию, не имеющую ничего общего с реальностью.

"Мы рассматриваем производство и распространение упомянутой спекулятивной информации как еще одну неудачную попытку манипуляции, направленную на подрыв международного имиджа Азербайджана, а также на дезориентацию общественного мнения о нашей стране, которая принимает престижные мероприятия мирового масштаба. Призываем наших граждан и международное сообщество не поддаваться влиянию таких вводящих в заблуждение сообщений и опираться только на информацию, полученную из официальных источников", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке MEDİA: “EekadFacts” internet resursunda ölkəmiz barədə məlumat reallığı əks etdirmir

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