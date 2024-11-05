MEDIA и Служба центральных коммуникаций Казахстана провели семинар на тему "Медиаграмотность"

Агентство развития медиа Азербайджана (MEDIA) совместно со Службой центральных коммуникаций (СЦК) при президенте Казахстана организовало семинар на тему "Медиаграмотность".

Агентство развития медиа Азербайджана (MEDIA) совместно со Службой центральных коммуникаций (СЦК) при президенте Казахстана организовало семинар на тему "Медиаграмотность".

Как сообщает Report, в обсуждениях приняли участие представители уполномоченных ведомств, общественности и СМИ Азербайджана и Казахстана.

В частности участники мероприятия обменялись мнениями о важности повышения медиаграмотности общества и борьбы с дезинформацией в современный период.

Модератор мероприятия, директор департамента международных отношений и документооборота MEDIA Расим Багиров отметил, что отношения между Азербайджаном и Казахстаном сегодня развиваются во многих областях, в том числе в сферах медиа и коммуникаций.

Он напомнил, что MEDIA и СЦР подписали в марте текущего года меморандум о сотрудничестве, в рамках которого предусмотрено проведение различных совместных мероприятий, организация взаимных визитов и пр.

Багиров также подчеркнул, что повышение медиаграмотности общества сегодня остается одним из ключевых направлений деятельности MEDIA.

Заместитель директора СЦК Дмитрий Голобурды выразил уверенность в том, что подписанный с MEDIA меморандум внесет важный вклад в развитие качества отечественных медиа.

По его словам, медиаграмотность сегодня важнейший инструмент в борьбе с фейками и формировании здорового медиапространства.

Директор Центра анализа и информации при Минкультуры Казахстана Михаил Комиссаров рассказал об организационных и правовых аспектах противодействия фейкам в стране.

Он подчеркнул, что широкое распространение дезинформации является одним из актуальных вызовов современности.

По его словам, в основном фейки распространяются вокруг общественно значимых событий. "В частности встречаются манипуляции с видео и аудио контентом с использованием искусственного интеллекта, технологии дипфейк. Распространяются фейковые заявления от имени глав государств, общественных деятелей, руководителей крупных компаний", - сказал Комиссаров.

Он также подчеркнул, Минкультуры Казахстана проводит круглосуточный мониторинг информационного поля, чтобы своевременно защитить граждан от любых возможных манипуляций.

Доцент кафедры новых медиа и теории коммуникации БГУ Гюльнара Садыгова отметила, что СМИ являются одним из факторов манипуляции массовым сознанием.

Она напомнила, что на факультете журналистики Бакинского государственного университета студентам на первом курсе преподают медиаграмотность.

Садыгова отметила, что фейки в основном распространяются посредством сети Интернет, и в этой связи жертвами дезинформации все чаще становятся подростки и дети.

"Им сложнее отличить правду от дезинформации. Было бы целесообразным внедрить предмет медиаограмотность также и в старших классах общеобразовательных школ", - сказала она.

Главный редактор информагентства Trend Эмин Алиев считает, что борьба с дезинформацией одна из главных задач СМИ.

"В условиях глобализации и развития информационных технологий новости распространяются с небывалой скоростью. Сегодня все происходящие в мире события транслируются в режиме реального времени, а это к сожалению создает благоприятную почву и для распространения дезинформации", - сказал он.

По его словам, медиа не должны оставаться в стороне и активнее противостоять этим вызовам.

Глава службы коммуникации СЦК Раушан Балтабаева подчеркнула важную роль государственных институтов в обеспечении права граждан на доступ к информации.

Заведующая Нахчыванским региональным управлением MEDIA Вафа Искендерова подчеркнула, что в условиях "информационного бума" становится все сложнее отличить дезинформацию от правды, что делает еще более необходимым развитие медиаграмотности среди населения.

"Медиаграмотность это возможность получать достоверную информацию, оценивать и анализировать ее, отличить правду от пропаганды и лжи", - сказала она.

Искендерова также подчеркнула важность внедрения медиаграмотности в качестве отдельного предмета в школах. По ее словам, агентство MEDIA уже ведет переговоры с Министерством науки и образования Азербайджана в этом направлении.

"Подобные занятия должны проводиться опытными специалистами и не только в школах. Нужно проводить семинары и тренинги для сотрудников госучреждений, ведомств и даже частного сектора. Важно также увеличить число научных исследований в этой области, разработать различные учебники и пособия", - сказала она.

Она напомнила, что MEDIA постоянно проводит множество мероприятий для развития медиаограмотности в обществе, одно из которых ежегодная Неделя медиаграмотности.