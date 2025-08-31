MEDIA и китайское агентство "Синьхуа" подписали Меморандум о взаимопонимании
Медиа
- 31 августа, 2025
- 16:24
Между Агентством по развитию медиа Азербайджана (MEDIA) и информационным агентством "Синьхуа" Китая подписан Меморандум о взаимопонимании.
Как передает Report, об этом сообщили в MEDIA.
Отмечается, что целью Меморандума о взаимопонимании является укрепление, поощрение и развитие сотрудничества в сфере медиа между двумя странами на основе принципа взаимной выгоды.
Документ предусматривает обмен информацией и опытом, совместную деятельность по проектам, представляющим общий интерес, а также организацию заседаний, семинаров, практических занятий, тренингов, конференций и других подобных мероприятий, поддержку визитов официальных лиц, ответственных за сферу медиа, и соответствующих экспертов.
