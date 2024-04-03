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Маск сообщил, что в январе X посетило рекордное число пользователей

Маск сообщил, что в январе X посетило рекордное число пользователей В январе 2024 года посещаемость соцсети Х выросла до рекордного значения 3,3 млрд пользователей в месяц.
Медиа
3 апреля 2024 г. 21:57
Маск сообщил, что в январе X посетило рекордное число пользователей

В январе 2024 года посещаемость соцсети Х выросла до рекордного значения 3,3 млрд пользователей в месяц.

Как передает Report, об этом в своем аккаунте сообщил владелец соцсети Илон Маск.

Илон Маск опубликовал 3 апреля 2024 года диаграмму, на которой видно, как в разные годы менялся трафик соцсети. На графике видно, что посещаемость X резко выросла в конце 2022 года, как раз после покупки соцсети Маском. На момент приобретения сервиса миллиардером, его трафик находился на отметке примерно 1 млрд пользователей.

"Трафик X достиг рекордного уровня" – написал Маск в посте с графиком.

Пост Маска меньше чем за четыре часа набрал свыше 15 млн просмотров, 100 тыс. лайков и 11 тыс. репостов. На аккаунт миллиардера в X подписаны 180 млн человек.

Напомним, что Илон Маск приобрел Х (ранее Twitter) в октябре 2022 года за $44 млрд долларов США, получив контроль над платформой и став ее генеральным директором (CEO). С момента сделки платформу неоднократно критиковали за распространение дезинформации и детской порнографии, а также за разжигание ненависти. В июне 2023 года на посту гендиректора X Маска сменила Линда Яккарино, при этом миллиардер остался председателем правления и техническим директором. В июле 2023 года Маск переименовал Twitter в X.

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