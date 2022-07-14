Летняя Каспийская медиашкола пройдет в Астрахани

С 19-го по 22-ое июля 2022 года в Астрахани начнется Летняя Каспийская медиашкола «Каспийские медиатренды: новые возможности и вызовы».

С 19-го по 22-ое июля в Астрахани пройдет Летняя Каспийская медиашкола на тему "Каспийские медиатренды: новые возможности и вызовы".

Как передает Report, данное мероприятие является образовательным проектом для студентов и молодых профессионалов в сфере медиа из Азербайджана, Казахстана, Узбекистана и России, в котором примут участие более 40 человек, в том числе эксперты из Баку, Нур-Султана, Атырау, Москвы и Астрахани.

Экспертно-преподавательский состав также будет представлен специалистами из стран Каспия.

В течение нескольких дней на площадках Астраханского государственного технического университета будут проведены лекционные занятия и дискуссии, практические занятия в формате work-shop и встреч с экспертами, мастер-классы по видеосъемке, монтажу и звукозаписи, деловые игры и тренинги на командообразование.

Организаторами Летней Каспийской медиашколы выступают Центр международных и общественно-политических исследований "Каспий-Евразия" (Астрахань), политологический центр "Север-Юг" (Москва) и Астраханский государственный технический университет.