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Летняя Каспийская медиашкола пройдет в Астрахани

Летняя Каспийская медиашкола пройдет в Астрахани С 19-го по 22-ое июля 2022 года в Астрахани начнется Летняя Каспийская медиашкола «Каспийские медиатренды: новые возможности и вызовы».
Медиа
14 июля 2022 г. 13:48
Летняя Каспийская медиашкола пройдет в Астрахани

С 19-го по 22-ое июля в Астрахани пройдет Летняя Каспийская медиашкола на тему "Каспийские медиатренды: новые возможности и вызовы".

Как передает Report, данное мероприятие является образовательным проектом для студентов и молодых профессионалов в сфере медиа из Азербайджана, Казахстана, Узбекистана и России, в котором примут участие более 40 человек, в том числе эксперты из Баку, Нур-Султана, Атырау, Москвы и Астрахани.

Экспертно-преподавательский состав также будет представлен специалистами из стран Каспия.

В течение нескольких дней на площадках Астраханского государственного технического университета будут проведены лекционные занятия и дискуссии, практические занятия в формате work-shop и встреч с экспертами, мастер-классы по видеосъемке, монтажу и звукозаписи, деловые игры и тренинги на командообразование.

Организаторами Летней Каспийской медиашколы выступают Центр международных и общественно-политических исследований "Каспий-Евразия" (Астрахань), политологический центр "Север-Юг" (Москва) и Астраханский государственный технический университет.

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