​Лейла Алиева: Благодаря журналу "Баку" все мы становимся чуть ближе друг к другу

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Вышел в свет юбилейный 50-й номер журнала "Баку".

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в юбилейном номере главный редактор журнала Лейла Алиева пишет: "Казалось, так мало времени прошло с того дня, когда был подписан в печать самый первый номер, и вот уже выходит пятидесятый. У каждого из пятидесяти – свои сюжеты, свои герои и, конечно, своя судьба. Все они вместе и каждый в отдельности полностью соответствуют своему знаковому названию. Действительно, каждый наш номер, начиная с колонки редактора и заканчивая светской хроникой, пронизан духом Баку. Каждый номер журнала – это признание в любви прекрасному городу, где ощущаешь неповторимое обаяние его жителей, получаешь заряд бодрости и оптимизма. И неважно в какой точке мира вы находитесь и какая погода за окном, "Баку" всегда одарит вас солнцем и теплом, расскажет что-то новое, развлечет, а порой и позабавит".

"Чем больше людей приезжает в Баку, тем больше становится читателей у журнала, считает Лейла Алиева. - И наоборот: все, кто читает нас, рано или поздно начинают искать и находить возможность приехать в город. Хоть ненадолго. Но и нескольких дней достаточно, чтобы поддаться очарованию Баку и продолжить встречи с ним уже на страницах нашего журнала".

"И всего этого удалось достичь благодаря огромной работе профессиональной творческой команды и читателям. Это наш общий успех. Все, кто побывал в Баку, особенно отмечают уникальную русскоязычную среду города. Очевидно, ее невозможно создать никакими декретами или указами, как невозможно не влюбиться в певучий русский язык бакинцев. Прежде всего потому, что это живой, динамичный язык людей, которым он безгранично дорог. Может быть, этим и предопределяется востребованность русской культуры в Баку", - пишет главный редактор журнала.

"С каждым номером журнала читатели все больше узнают Азербайджан, путешествуют по стране, готовят по его рецептам, переосмысливают историю, знакомятся с талантливыми бакинцами, живущими в разных уголках мира. "Мне самой в нашем журнале больше всего нравится то, что он вобрал в себя все жанры, кроме скучного. Благодаря "Баку" все мы становимся чуть ближе друг к другу. Видимо, это и есть самый верный путь к той атмосфере толерантности, взаимопонимания и взаимоуважения, без которой немыслим завтрашний день", - заключает главный редактор "Баку" Лейла Алиева.