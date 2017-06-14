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    Крупнейший в США издатель журналов Time Inc. объявил о массовых сокращениях

    Издатель владеет журналами People, InStyle, Sports Illustrated

    Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Самый крупный издатель журналов в США и Великобритании Time Inc. заявил о массовых сокращениях в США и за границей в рамках масштабной реструктуризации. Как сообщает Report, об этом  пишет газета Wall Street Journal.

    По данным газеты, издатель сосредотачивает свое внимание на цифровых медиа- и видеовозможностях. Издатель владеет журналами People, InStyle, Sports Illustrated. Сокращения затронут 300 сотрудников.

    "Мы реорганизуем всю нашу структуру расходов", — заявил исполнительный директор Time Inc. Рич Баттиста, добавив, что речь идет не только о сокращении числа сотрудников. Следующие полгода-год будут иметь решающее значение в связи с реструктуризацией в компании, отметил он.

    Time Inc. уже начали нанимать большее число сотрудников, специализирующихся в цифровой и видеосферах, а также цифровых продажах.

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