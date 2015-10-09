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    ​Корреспондент агентства Anadolu погиб в Сирии

    В результате взрыва на рынке начиненного взрывчаткой автомобиля погибло 30 человек, есть множество раненых

    Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Корреспондент агентства Анадолу в Алеппо Салих Махмуд Лейла погиб в результате атаки террористов с использованием начиненного взрывчаткой автомобиля.

    Как сообщает Report, информацию об этом распространили турецкие СМИ.

    По информации, в результате взрыва начиненного взрывчаткой автомобиля в селении Хирейтан, находящегося в окрестностях Алеппо, погибли 30 человек, в том числе, корреспондент агентства Анадолу, множество людей получили ранения. Раненые госпитализированы в государственную больницу в Килисе.

    Отметим, что в июле этого года Салих Махмуд Лейла был ранен в районе Джемиет Эз-Захра города Алеппо и доставлен в Турцию для лечения, после чего вновь вернулся в Сирию для выполнения служебного долга. 

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