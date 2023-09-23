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Колумбийский телеканал подготовил сюжет об антитеррористических мерах азербайджанской армии в Карабахе

Колумбийский телеканал подготовил сюжет об антитеррористических мерах азербайджанской армии в Карабахе На ведущем Колумбийском новостном телеканале NTN24, вещающем по всему американскому континенту, был опубликован обширный сюжет об антитеррористических мероприятиях локального характера, проведенных Вооруженными силами Азербайджана в Карабахском экономичес
Медиа
23 сентября 2023 г. 07:27
Колумбийский телеканал подготовил сюжет об антитеррористических мерах азербайджанской армии в Карабахе

На ведущем Колумбийском новостном телеканале NTN24, вещающем по всему американскому континенту, был опубликован обширный сюжет об антитеррористических мероприятиях локального характера, проведенных Вооруженными силами Азербайджана в Карабахском экономическом районе, и их результатах.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Мексике.

Посол Мамед Талыбов подробно ответил на вопросы ведущего о ситуации в регионе.

Дипломат отметил, что непрекращающиеся провокации армянской стороны, террористические акты и несоблюдение условий трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года, сделали антитеррористические мероприятия локального характера неизбежными. Было подчеркнуто, что в ходе последнего террористического акта, осуществленного диверсионно-разведывательной группой армянских вооруженных сил, погибли 2 гражданских лица и 7 сотрудников полиции. В результате с целью предотвращения масштабных провокаций, совершенных в Карабахе, разоружения и вывода остатков вооруженных сил Армении с территории Азербайджана, нейтрализации их военной инфраструктуры и восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики в регионе были начаты антитеррористические мероприятия локального характера.

В сюжете говорится, что Азербайджан полностью достиг поставленных целей за менее чем 24 часа, по итогам антитеррористических мероприятий сепаратистский режим, созданный в Ханкенди, сдался, а их военный арсенал был разрушен. Согласно договоренности, достигнутой при посредничестве российских миротворческих сил, армянские вооруженные формирования в Карабахе покидают территорию Азербайджана, незаконные армянские силы распускаются, у них изымается все оружие и техника.

В то же время была отмечена важность встречи, состоявшейся 21 сентября в городе Евлах между представителями центральной власти Азербайджана и армянских жителей Карабаха, было подчеркнуто, что армянские жители региона, многие годы находившиеся в плену режима преступной хунты, обрели свободу, и отныне их права будут обеспечены, а в целях их социально-экономической реинтеграции в азербайджанское общество разработан соответствующий план.

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Версия на азербайджанском языке Kolumbiya telekanalı Azərbaycan Ordusunun Qarabağda keçirdyi antiterror tədbirləri barədə süjet yayımlayıb

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