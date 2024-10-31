Клаус Юргенс: COP29 — значимое событие, которое должно получить широкое освещение в СМИ

Конференция по климату COP29 в Баку — значимое событие, которое должно получить широкое освещение в СМИ.

Конференция по климату COP29 в Баку — значимое событие, которое должно получить широкое освещение в СМИ.

Как сообщает Report, об этом директор Economyfirst Limited London Клаус Юргенс заявил на тренинге для журналистов "COP29 и устойчивые медиа-практики".

Юргенс отметил, что в ходе тренинга журналисты получат ответы на все интересующие их вопросы о предстоящем мероприятии.

"Конференция должна освещаться не только на национальном, но и на глобальном уровне", - отметил он.

Отметим, что сегодня в университете ADA стартовал тренинг на тему "COP29 и устойчивые медиа-практики" для журналистов, которые будут освещать бакинскую конференцию.