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Клаус Юргенс: COP29 — значимое событие, которое должно получить широкое освещение в СМИ

Клаус Юргенс: COP29 — значимое событие, которое должно получить широкое освещение в СМИ Конференция по климату COP29 в Баку — значимое событие, которое должно получить широкое освещение в СМИ.
Медиа
31 октября 2024 г. 10:14
Клаус Юргенс: COP29 — значимое событие, которое должно получить широкое освещение в СМИ

Конференция по климату COP29 в Баку — значимое событие, которое должно получить широкое освещение в СМИ.

Как сообщает Report, об этом директор Economyfirst Limited London Клаус Юргенс заявил на тренинге для журналистов "COP29 и устойчивые медиа-практики".

Юргенс отметил, что в ходе тренинга журналисты получат ответы на все интересующие их вопросы о предстоящем мероприятии.

"Конференция должна освещаться не только на национальном, но и на глобальном уровне", - отметил он.

Отметим, что сегодня в университете ADA стартовал тренинг на тему "COP29 и устойчивые медиа-практики" для журналистов, которые будут освещать бакинскую конференцию.

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Версия на английском языке Klaus Jurgens: COP29 significant event that should receive wide media coverage
Версия на азербайджанском языке “Economyfirst Limited London”: COP29 mətbuatda geniş işıqlandırılmalı olan mühüm hadisədir

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