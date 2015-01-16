​В Киеве презентовали журнал, который знакомит азербайджанцев с украинской литературой

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ 16 января в Национальном музее Тараса Шевченко состоялась презентация спецвыпуска журнала "Вселенная" (номер, посвященный Украине, издания "Мировая литература").

Как передает Report, он выходит при поддержке народного депутата Украины Сергея Таруты и призван знакомить азербайджанцев с классиками и современниками украинского литературного процесса.

Презентация состоялась в присутствии посла Азербайджана в Украине Эйнуллы Мадатли. Также мероприятие посетили Сергей Тарута, заслуженный артист АР Рафиг Гашимов, старший консультант Минкультуры и туризма АР Аслан Джафаров, общественный и политический деятель Бурзу Алиев, лидер азербайджанской диаспоры Ровшан Тагиев, главный редактор журнала "Мировая литература" Сейфаддин Сафаров и др.

Мероприятие стало подготовкой к "Азерабайджано-украинским литературным встречам", которые планируется провести в г. Баку в этом году с 25 по 30 января.

Журнал представил депутат ВР Украины С. А. Тарута, а также посол Азербайджана в Украине Эйнулла Мадатли.