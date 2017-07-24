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    Каспийский медиафорум пройдет в Астрахани в конце сентября

    Третий Каспийский медиафорум в Астрахани планируется провести 28-29 сентября

    Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Третий Каспийский медиафорум планируется провести в Астрахани 28-29 сентября, передает Report со ссылкой на российские СМИ.

    Губернатор области Александр Жилкин подчеркнул, что медиафорум является "эффективной площадкой для обмена опытом и контентом между прикаспийскими СМИ".

    Отметим, в ежегодном медиафоруме в Каспийске принимаются участие представители СМИ и гости из всех прикаспийских стран – Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана.

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