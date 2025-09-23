Известный журналист Туран Ибрагимов назначен главным редактором Baku TV

Известный тележурналист Туран Ибрагимов назначен на должность главного редактора одного из ведущих телеканалов Азербайджана Baku TV.

Как сообщает Report, будучи журналистом с 20-летним опытом работы Т. Ибрагимов ранее занимал различные должности на ряде телеканалов страны.

За время деятельность на телевидении заслужил симпатию зрителей, стал автором нескольких программ.

По случаю 150-летнего юбилея национальной прессы указом президента Азербайджана Туран Ибрагимов в этом году был награжден медалью "Терегги".

Отметим, что до этого назначения он возглавлял Департамент Западного Азербайджана Baku TV.