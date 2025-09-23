Известный журналист Туран Ибрагимов назначен главным редактором Baku TV

Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Известный тележурналист Туран Ибрагимов назначен на должность главного редактора одного из ведущих телеканалов Азербайджана Baku TV.

    Как сообщает Report, будучи журналистом с 20-летним опытом работы Т. Ибрагимов ранее занимал различные должности на ряде телеканалов страны.

    За время деятельность на телевидении заслужил симпатию зрителей, стал автором нескольких программ.

    По случаю 150-летнего юбилея национальной прессы указом президента Азербайджана Туран Ибрагимов в этом году был награжден медалью "Терегги".

    Отметим, что до этого назначения он возглавлял Департамент Западного Азербайджана Baku TV.

