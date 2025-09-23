İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    Turan İbrahimov "Baku TV"nin baş redaktoru təyin olunub

    Media
    • 23 sentyabr, 2025
    • 23:05
    Turan İbrahimov Baku TVnin baş redaktoru təyin olunub

    Azərbaycanın aparıcı telekanallarından biri olan "Baku TV"də mühüm kadr təyinatı həyata keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, tanınmış telejurnalist Turan İbrahimov kanala baş redaktor vəzifəsinə təyin olunub.

    20 illik jurnalist təcrübəsinə malik olan Turan İbrahimov indiyədək ölkənin bir sıra telekanallarında müxtəlif vəzifələrdə çalışıb. Televiziya fəaliyyəti ərzində tamaşaçı rəğbəti qazanan peşəkar jurnalist bir neçə müəllif proqramı ilə geniş izləyici auditoriyasına xitab edib.

    Bu il Azərbaycan milli mətbuatının 150 illik yubileyi münasibətilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə "Tərəqqi" medalı ilə təltif edilən Turan İbrahimov yeni təyinatadək "Baku TV"nin Qərbi Azərbaycan Departamentinin rəhbəri olaraq fəaliyyət göstərirdi.

    Baku TV Turan İbrahimov baş redaktor
    Известный журналист Туран Ибрагимов назначен главным редактором Baku TV

