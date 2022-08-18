Известный журналист Гамид Гамидов стал гостем медиа-школы Report

Медиа-директор “Global Media Group”, известный блогер, журналист Гамид Гамидов встретился со студентами медиа-школы Report.

Медиа-директор “Global Media Group”, известный блогер, журналист Гамид Гамидов встретился со студентами медиа-школы Report .

Г.Гамидов отметил важность своевременной доставки медиа продукции до читательской аудитории: "Когда я начинал работать в газете «Эхо», показателем популярности издания была продажа. Раскупили выпуск газеты, и никто не знал почему это произошло, и благодаря какому материалу. Сегодня важный показатель — это просмотр материала. Человек может гениально писать, но прочитает статью всего 100 человек. Тогда у работодателя возникает резонные вопрос: зачем платить за публикацию, которую не читают".

Журналист также заявил, что учиться профессии нужно каждый день: "Когда вы направляетесь в какую-то редакцию, то навряд ли кто-то будет заниматься вашим обучением. В эпоху газет еще можно было кого-то учить, а сегодня темп работы в медиа настолько высок, что не каждый может с этим справиться. Высокий уровень стресса также присутствует. То, что создали такую школу на безвозмездной основе по инициативе агентства, поверьте мне, это большой плюс".

Гамид Гамидов родился в 1980 году в Баку. Работал заместителем главного редактора газеты «Эхо». Долгое время в качестве фрилансера сотрудничал со всеми ведущими азербайджанскими СМИ, а также регулярно публиковался в прибалтийской прессе, американских, польских, израильских и российских СМИ. В 2018 году был приглашен на должность главреда портала Media.Az, учрежденного Global Media Group. Через год занял должность медиа-директора холдинга.

22 июля 2020 года был награжден Почетным дипломом президента Азербайджана.