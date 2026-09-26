IX съезд журналистов Азербайджана пройдет в октябре
Медиа
- 26 сентября, 2026
- 15:34
В этом году 15 октября пройдет IX съезд Совета прессы Азербайджана.
Как сообщили Report в Совете прессы, в целях оптимизации количества участников признано приемлемым участие 2 представителей из ежедневных газет, информационных агентств и по 1 представителю еженедельных газет, журналов, новостных сайтов и журналистских организаций.
Предложение принято голосованием.
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