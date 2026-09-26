IX съезд журналистов Азербайджана пройдет в октябре

В этом году 15 октября пройдет IX съезд Совета прессы Азербайджана.

Как сообщили Report в Совете прессы, в целях оптимизации количества участников признано приемлемым участие 2 представителей из ежедневных газет, информационных агентств и по 1 представителю еженедельных газет, журналов, новостных сайтов и журналистских организаций.

Предложение принято голосованием.