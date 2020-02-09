Итальянские СМИ о выборах в Азербайджане

Итальянские СМИ посвятили часть своих новостей внеочередным парламентским выборам, которые проходят в Азербайджане сегодня, сообщает Report.

В частности, издание Tiscali News приводит слова помощника президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмета Гаджиева о том, что сегодня в каждой сфере Азербайджана протекают реформы, изменения и преобразования.

"Наш президент хочет перемен для нашей страны, потому что нам нужны реформы, а развитие страны нуждается в реформах", - подчеркнул Х.Гаджиев.

По его словам, невозможно руководить страной по правилам и стандартам прошлого века, необходимо идти вперед.

"От этих выборов мы ожидаем, что появятся новые лица, молодые люди с новаторскими идеями, которые придут в парламент и поддержат процесс реформ президента", - добавил помощник президента.

В свою очередь итальянское издание Aska News отмечает, что досрочные выборы нацелены на консолидацию процесса смены поколений в государственных структурах в рамках реформ в политической, экономической и социальной жизни страны "на пути, который следует за процессом модернизации, начатым в администрации президента и кабинете министров".