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Иракский эксперт: Созданная армянским лобби пропаганда потерпела крах

Иракский эксперт: Созданная армянским лобби пропаганда потерпела крах "Под влиянием армянского лобби в арабоязычной прессе распространялась дезинформация об Азербайджане".
Медиа
22 июля 2022 г. 19:10
Иракский эксперт: Созданная армянским лобби пропаганда потерпела крах

"Под влиянием армянского лобби в арабоязычной прессе распространялась дезинформация об Азербайджане".

Как сообщает корреспондент Report, командированный в Шушу, об этом заявил директор Иракского Центра стратегических исследований Матц Мухи Абдулхамид Обада на международном медиа-форуме в Шуше.

"Я очень рад, что выступаю на священной шушинской земле", - подчеркнул он.

По мнению эксперта, пропаганда, которую армяне строили годами, используя свое лобби, потерпела крах после 44-дневной войны: "Весь мир видел разрушения, совершенные армянами на территории Физули, Агдама, Джебраила и других городов".

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Версия на азербайджанском языке İraqlı ekspert: "Erməni lobbisinin qurduğu təbliğat iflasa uğradı"

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