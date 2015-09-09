​Институт языкознания вместе с НСТР приступил к мониторингу телеканалов

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Институт языкознания имени Насими Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) совместно с Национальным советом телерадиовещания (НСТР) приступил к мониторингам, связанным с соблюдением норм литературного языка на телепередачах.

Об этом Report сообщил заведующий мониторинговым отделом Института языкознания Гулу Магеррамли.

По его словам, в ходе мониторинга, проводимого в соответствии с требованиями "Госпрограммы по развитию языкознания и использованию азербайджанского языка в условиях глобализации в соответствии с требованиями времени", предусматривается изучение уровня соблюдения норм литературного языка в информационных передачах и передачах неинформационного характера: "Телевидение также является речевой трибуной, распространяющей нормы устного языка. На телеканалах, которые ежедневно смотрят миллионы зрителей вне зависимости от возраста и социального положения, должны непременно соблюдаться нормы литературного азербайджанского языка".

В заявлении Report руководитель аппарата НСТР Тогрул Мамедов сказал, что результаты мониторинга, который пройдет в течение сентября-октября, будут обнародованы в первую декаду ноября: "Все наши рекомендации касательно итогов мониторингов мы направим вещателям. Результаты мониторингов будут учитываться при выдаче телеканалам очередной лицензии".

Руководитель аппарата отметил, что в список подлежащих мониторингу шести телеканалов на этот включен и Region TV.