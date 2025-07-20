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Журналист из Французской Гвианы восхитился масштабами строительно-восстановительных работ в Карабахе

Журналист из Французской Гвианы восхитился масштабами строительно-восстановительных работ в Карабахе Участие в III Шушинском глобальном медиафоруме дало уникальную возможность иностранным журналистам воочию увидеть масштабы строительно-восстановительных работ, проводимых в Карабахском регионе Азербайджана.
Медиа
20 июля 2025 г. 15:17
Журналист из Французской Гвианы восхитился масштабами строительно-восстановительных работ в Карабахе

Участие в III Шушинском глобальном медиафоруме дало уникальную возможность иностранным журналистам воочию увидеть масштабы строительно-восстановительных работ, проводимых в Карабахском регионе Азербайджана.

Об этом корреспонденту Report заявил журналист из Французской Гвианы Хавьер Нельсон.

"Это была очень полезная и насыщенная поездка. Мы узнали много нового о регионе и увидели своими глазами, насколько масштабные и продуманные изменения происходят здесь. Меня поразило, чего Азербайджан смог достичь за такой короткий период. Это сильная и целеустремлённая страна, и я могу только восхищаться увиденным", — отметил он.

По словам Нельсона, опыт Азербайджана может служить вдохновляющим примером для народов, стремящихся к независимости и восстановлению исторической справедливости.

"Как уроженец маленькой страны в Южной Америке, я чувствую, что Азербайджан может быть для нас примером. Вы сразу после войны начали не только восстановление территорий, но и работу по сохранению памяти. Это очень важно. Видно, что каждый шаг здесь продуман, и результат — впечатляющий. Для меня это по-настоящему вдохновляет", — подчеркнул журналист.

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Версия на английском языке Journalist from French Guiana admires scale of restoration in Karabakh
Версия на азербайджанском языке Fransız Qvianasından olan jurnalist: "Azərbaycan bizim üçün nümunə ola bilər"

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