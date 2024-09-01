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Информационное агентство Trend отмечает 29-летие

Информационное агентство Trend отмечает 29-летие Информационному агентству Trend сегодня исполняется 29 лет.
Медиа
1 сентября 2024 г. 12:14
Информационное агентство Trend отмечает 29-летие

Информационному агентству Trend сегодня исполняется 29 лет.

Как сообщает Report, Международное информационное агентство Trend начало свою деятельность 1 сентября 1995 года.

В 2010 году Trend был принят в члены Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA).

В 2006-2007 годах информагентство было признано "Лучшей компанией в сфере СМИ" в Азербайджане и удостоено национальной премии "Brand Award Azerbaijan-2008" в номинации "Эксклюзивное информационное агентство года".

Имея постоянных корреспондентов в Азербайджане, Грузии, Иране, Казахстане, Туркменистане и Узбекистане, а также в ряде европейских стран, Trend публикует новости в общей сложности на 5 языках, включая азербайджанский.

Информационное агентство Report поздравляет сотрудников агентства, желает им успехов в деятельности.

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Версия на азербайджанском языке “Trend” 29 yaşını qeyd edir

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