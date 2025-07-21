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III Шушинский глобальный медиафорум завершил свою работу культурной программой

III Шушинский глобальный медиафорум завершил свою работу культурной программой III Шушинский глобальный медиафорум на тему “Цифровые переходы: укрепление информационной и медиаустойчивости в эпоху искусственного интеллекта” завершил свою работу культурной программой.
Медиа
21 июля 2025 г. 20:27
III Шушинский глобальный медиафорум завершил свою работу культурной программой

III Шушинский глобальный медиафорум на тему “Цифровые переходы: укрепление информационной и медиаустойчивости в эпоху искусственного интеллекта” завершил свою работу культурной программой.

Как сообщает корреспондент Report, для участников форума была организована культурная программа на открытом воздухе с живой музыкой, а также организован ужин с блюдами от известных шеф-поваров.

На мероприятии приняли участие около 140 зарубежных гостей из 52 стран, включая представителей более 30 информационных агентств, 7 международных организаций, порядка 80 медиаструктур, а также других профильных учреждений.

Среди участников присутствовали представители иностранных и азербайджанских СМИ, эксперты и официальные лица.

В рамках форума для его участников были организованы ознакомительные поездки в Агдамский район и города Лачын и Ходжалы.

Напомним, что III Шушинский глобальный медиафорум стартовал 19 июля и продлился до 21 июля.

Фото: Вугар Ханларов

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Версия на английском языке Фото3rd Shusha Global Media Forum concludes its work with cultural program
Версия на азербайджанском языке ФотоIII Şuşa Qlobal Media Forumu mədəni proqramla işinə yekun vurub

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