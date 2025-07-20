III Шушинский глобальный медиафорум продолжает свою работу

III Шушинский глобальный медиафорум продолжает свою работу

III Шушинский глобальный медиафорум на тему "Цифровые переходы: укрепление информационной и медиаустойчивости в эпоху искусственного интеллекта" продолжает свою работу.

Как сообщает корреспондент Report из города Шуша, форум стартовал накануне и продлится до 21 июля.

На мероприятии принимают участие около 140 зарубежных гостей из 52 стран, включая представителей более 30 информационных агентств, 7 международных организаций, порядка 80 медиаструктур, а также других профильных учреждений.

Среди участников как представители иностранных СМИ, так и азербайджанские журналисты, эксперты и официальные лица.

В рамках форума для его участников организованы ознакомительные поездки в Агдамский район и город Лачын, где ведутся масштабные работы по восстановлению и реконструкции.

Отметим, что накануне, 19 июля, в Ханкенди состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с участниками III Шушинского глобального медиафорума.

ФОТО: Вугар Ханларов