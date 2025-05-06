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Хикмет Гаджиев встретился в Агентстве развития медиа с руководителями медиа-субъектов

Хикмет Гаджиев встретился в Агентстве развития медиа с руководителями медиа-субъектов Хикмет Гаджиев встретился в Агентстве развития медиа с руководителями медиа-субъектов
Медиа
6 мая 2025 г. 19:41
Хикмет Гаджиев встретился в Агентстве развития медиа с руководителями медиа-субъектов

В Агентстве развития медиа под руководством помощника президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева состоялась встреча с руководителями ведущих медиа-субъектов.

Об этом Report сообщили в Агентстве развития медиа.

Во встрече приняли участие исполнительный директор Агентства развития медиа, члены Наблюдательного совета, а также руководители телеканалов, информационных агентств и печатных и интернет-изданий. 

Хикмет Гаджиев отметил, что благодаря реформам, проводимым под руководством главы государства, сегодня СМИ, являясь активными участником прогресса Азербайджана и построения современного общества, расширили свои международные связи и возможности влияния в глобальном информационном пространстве, повысили свою конкурентоспособность.

Обратив внимание на роль медиа в общественно-политической и культурной жизни, ее роль в развитии культуры и просвещения, Х.Гаджиев отметил, что и на следующем этапе необходимо выстроить те же функции в соответствии с требованиями нового времени, подчеркнул важность информационной безопасности в условиях цифровой трансформации, поделился мнением об отношениях между государством и медиа, актуальных вопросах медиа.

Исполнительный директор Агентства развития медиа Ахмед Исмаилов проинформировал о реализуемых проектах, реформах в сфере медиа и перспективах развития. Участники встречи обсудили подготовку к мероприятиям, приуроченным к 150-летию национальной прессы, реализацию программ развития в партнерстве с известными зарубежными медиа-субъектами.

В завершение состоялся обмен мнениями и проведен взаимный обмен мнениями о будущем развитии медиасферы и современных вызовах. 

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Версия на азербайджанском языке ФотоHikmət Hacıyev Medianın İnkişafı Agentliyində media subyektlərinin rəhbərləri ilə görüşüb

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