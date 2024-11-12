Haber Global подготовил репортаж о выступлении президента Азербайджана на церемонии открытия Саммита лидеров COP29

Турецкий телеканал Haber Global подготовил репортаж о выступлении президента Азербайджана Ильхама Алиева на церемонии открытия Саммита лидеров 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Как передает Report, в ре

Турецкий телеканал Haber Global подготовил репортаж о выступлении президента Азербайджана Ильхама Алиева на церемонии открытия Саммита лидеров 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).



Как передает Report , в репортаже отмечается, что Азербайджан впервые в своей истории принимает важное мероприятие такой крупнейшей международной организации, как ООН.

В репортаже затронуты важные моменты выступления президента Азербайджана Ильхама Алиева. Особо подчеркнуто, что глава государства ответил на ряд обвинений против Азербайджана.

"Если бы некоторые западные политики и СМИ назвали нас нефтяным государством тогда, это, наверное, было бы приемлемо. Но когда нас называют нефтяным государством сейчас, сегодня, это несправедливо и свидетельствует лишь о недостатке политической культуры и знаний. Сегодня доля Азербайджана в мировой добыче нефти составляет 0,7 процента, в мировой добыче газа - 0,9 процента. Но фальшивые новостные СМИ страны, которая занимает первое место в мире по добыче нефти и газа и добывает в тридцать раз больше нефти, чем Азербайджан, называют нас нефтяным государством. Им лучше взглянуть на себя или хотя бы на своего соседа, который добывает в десять раз больше нефти, чем Азербайджан. Доля Азербайджана в мировых выбросах газа составляет всего 0,1 процента", - отметил Ильхам Алиев.

В репортаже также широко освещается важная роль Азербайджана и его лидера в определении глобальной климатической повестки.