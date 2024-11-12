О нас

Haber Global подготовил репортаж о выступлении президента Азербайджана на церемонии открытия Саммита лидеров COP29

Haber Global подготовил репортаж о выступлении президента Азербайджана на церемонии открытия Саммита лидеров COP29 Турецкий телеканал Haber Global подготовил репортаж о выступлении президента Азербайджана Ильхама Алиева на церемонии открытия Саммита лидеров 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Как передает Report, в ре
Медиа
12 ноября 2024 г. 23:32
Haber Global подготовил репортаж о выступлении президента Азербайджана на церемонии открытия Саммита лидеров COP29

Турецкий телеканал Haber Global подготовил репортаж о выступлении президента Азербайджана Ильхама Алиева на церемонии открытия Саммита лидеров 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как передает Report, в репортаже отмечается, что Азербайджан впервые в своей истории принимает важное мероприятие такой крупнейшей международной организации, как ООН.

В репортаже затронуты важные моменты выступления президента Азербайджана Ильхама Алиева. Особо подчеркнуто, что глава государства ответил на ряд обвинений против Азербайджана.

"Если бы некоторые западные политики и СМИ назвали нас нефтяным государством тогда, это, наверное, было бы приемлемо. Но когда нас называют нефтяным государством сейчас, сегодня, это несправедливо и свидетельствует лишь о недостатке политической культуры и знаний. Сегодня доля Азербайджана в мировой добыче нефти составляет 0,7 процента, в мировой добыче газа - 0,9 процента. Но фальшивые новостные СМИ страны, которая занимает первое место в мире по добыче нефти и газа и добывает в тридцать раз больше нефти, чем Азербайджан, называют нас нефтяным государством. Им лучше взглянуть на себя или хотя бы на своего соседа, который добывает в десять раз больше нефти, чем Азербайджан. Доля Азербайджана в мировых выбросах газа составляет всего 0,1 процента", - отметил Ильхам Алиев.

В репортаже также широко освещается важная роль Азербайджана и его лидера в определении глобальной климатической повестки.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке “Haber Global” Azərbaycan Prezidentinin COP29-un Liderlər Sammitindəki çıxışına dair süjet hazırlayıb

Самое важное

Дан прием в честь глав государств и правительств, участвовавших в церемонии открытия Саммита лидеров COP29
Дан прием в честь глав государств и правительств, участвовавших в церемонии открытия Саммита лидеров COP29
12 ноября 2024 г. 22:09
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Великобритании
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Великобритании
12 ноября 2024 г. 20:42
Президент Ильхам Алиев встретился с Генеральным секретарем ООН
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с Генеральным секретарем ООН
11 ноября 2024 г. 19:36
В Баку проходит церемония открытия COP29
В Баку проходит церемония открытия COP29
11 ноября 2024 г. 11:40
Президент Азербайджана встретился с президентом Гвинеи-Бисау
Президент Азербайджана встретился с президентом Гвинеи-Бисау
10 ноября 2024 г. 20:39
Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Зимбабве
Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Зимбабве
10 ноября 2024 г. 20:23
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Сан-Томе и Принсипи
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Сан-Томе и Принсипи
10 ноября 2024 г. 20:00
Посол: Партнерство Азербайджан-ОАЭ может дать важные решения по борьбе с изменением климата
Посол: Партнерство Азербайджан-ОАЭ может дать важные решения по борьбе с изменением климата
9 ноября 2024 г. 13:20
Флаг Азербайджана включен в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой флаг в мире
ФотоФлаг Азербайджана включен в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой флаг в мире
8 ноября 2024 г. 14:30
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Победы
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Победы
8 ноября 2024 г. 00:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi