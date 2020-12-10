Группа иностранных журналистов отправилась в Карабах

На каждой пяди освобожденных от оккупации земель присутствуют следы армянского зверства

При организационной поддержке международной организации Global Journalism Council группа иностранных журналистов прибыла в Азербайджан.

Как сообщает Report, в состав делегации вошли Шинжи Хашимото (Kyodo - Япония), Азиз Гюрпынар (информагентство Kyodo News), Питер Патрик (The Economist, США), Жорди Банос (La Vanguardia - Испания), Филиппо Джиджу (RSI Switzerland), Альберт Ная (CNN en Español), Пол Остерлунд (Foreign Policy - США), Илья Топпер (EFE, Испания), Кахраман Халисчелик (KGK).

Иностранные журналисты ознакомятся на месте с немыслимыми зверствами, совершенными армянскими вандалами на оккупированных азербайджанских территориях. Цель визита - донести до мира реалии о масштабе зверств, учиненных армянами.

Руководитель департамента по международным вопросам Global Journalism Council Эльшад Эйвазлы отметил, что сегодня делегация отправилась в Карабахский регион: "До конца года мы организуем еще один визит группы иностранных журналистов в Азербайджан. На каждой пяди освобожденных от оккупации земель присутствуют следы армянского зверства, проявлением которого являются разрушенные дома, разрушенные исторические, религиозные, культурные памятники, уничтоженная природа. Посредством иностранных журналистов в меру возможностей мы должны показать эти злодеяния всему миру".