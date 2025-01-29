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Горячая линия Совета прессы на муниципальных выборах завершила свою работу

Горячая линия Совета прессы на муниципальных выборах завершила свою работу Горячая линия Совета прессы, организованная в рамках муниципальных выборов, завершила свою работу.
Медиа
29 января 2025 г. 19:25
Горячая линия Совета прессы на муниципальных выборах завершила свою работу

Горячая линия Совета прессы, организованная в рамках муниципальных выборов, завершила свою работу.

Об этом Report сообщили в Совете прессы.

По состоянию на 19:00 на мобильные и стационарные номера горячей линии не поступило ни одного звонка от журналистов, освещавших избирательный процесс.

Телефоны горячей линии оставались активными на протяжении всего времени работы избирательных участков. Журналисты могли обращаться по номерам (012) 441 35 96, (050) 242 09 91 и (055) 789 85 03 для решения любых вопросов, возникающих в процессе освещения выборов.

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