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Главред Anadolu: Освобождение оккупированных территорий было радостью и для Турции

Главред Anadolu: Освобождение оккупированных территорий было радостью и для Турции "Мы сошли с самолета в Физули и прибыли в Шушу. По дороге мы стали свидетелями последствий войны. Это эмоционально тяжело, но в то же время ощущаешь чувство гордости".
Медиа
22 июля 2022 г. 11:07
Главред Anadolu: Освобождение оккупированных территорий было радостью и для Турции

"Мы сошли с самолета в Физули и прибыли в Шушу. По дороге мы стали свидетелями последствий войны. Это эмоционально тяжело, но в то же время ощущаешь чувство гордости".

Об этом Report заявил главный редактор агентства Anadolu Юсиф Озхан.

"Освобождение оккупированных на протяжении 30 лет территорий стало счастливым событием не только для Азербайджана, но и для всего тюркского мира, особенно для Турции. Мы участвуем в Международном медиа-форуме, проходящем в Шуше. Здесь находятся представители как азербайджанских, так и зарубежных СМИ. Мы провели встречи с ними и обменялись мнениями относительно планов на будущее. Мы проделали важную работу по укреплению СМИ и развитию журналистики", - подчеркнул Озхан.

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Версия на английском языке ФотоAnadolu editor-in-chief: Liberation of occupied territories was also a joy for Turkiye
Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyəli jurnalist: "İşğal altındakı ərazilərin azad olunması Türkiyə üçün də sevindirici oldu"

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