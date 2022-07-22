Главред Anadolu: Освобождение оккупированных территорий было радостью и для Турции

"Мы сошли с самолета в Физули и прибыли в Шушу. По дороге мы стали свидетелями последствий войны. Это эмоционально тяжело, но в то же время ощущаешь чувство гордости".

"Мы сошли с самолета в Физули и прибыли в Шушу. По дороге мы стали свидетелями последствий войны. Это эмоционально тяжело, но в то же время ощущаешь чувство гордости".

Об этом Report заявил главный редактор агентства Anadolu Юсиф Озхан.

"Освобождение оккупированных на протяжении 30 лет территорий стало счастливым событием не только для Азербайджана, но и для всего тюркского мира, особенно для Турции. Мы участвуем в Международном медиа-форуме, проходящем в Шуше. Здесь находятся представители как азербайджанских, так и зарубежных СМИ. Мы провели встречи с ними и обменялись мнениями относительно планов на будущее. Мы проделали важную работу по укреплению СМИ и развитию журналистики", - подчеркнул Озхан.