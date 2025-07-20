Глава BlitzMetrics: Ни один президент не оказывал такой искренней поддержки прессе и цифровым инновациям

Генеральный директор компании цифрового маркетинга BlitzMetrics Деннис Ю, принимающий участие в III Глобальном медиафоруме в Шуше, поделился публикацией на своей странице в Instagram.

Генеральный директор компании цифрового маркетинга BlitzMetrics Деннис Ю, принимающий участие в III Глобальном медиафоруме в Шуше, поделился публикацией на своей странице в Instagram.

Как передает Report, в публикации он отметил:

"Для меня было честью встретиться с Его Превосходительством, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Как представитель глобальных СМИ, я участвовал во многих международных мероприятиях, но никогда не видел, чтобы глава государства с такой вежливостью и искренней поддержкой относился к прессе и цифровым инновациям.

Шуша — не только прекрасный город, но и место, где на этой неделе бьется сердце глобальных медиа. Спасибо Азербайджану за гостеприимство и дальновидность!".

Отметим, что среди клиентов основанной Деннисом Ю компании "BlitzMetrics" числятся такие всемирно известные бренды, как баскетбольный клуб "Golden State Warriors", спортивная марка "Nike" и разработчик программного обеспечения "Rosetta Stone".