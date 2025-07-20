О нас

Глава BlitzMetrics: Ни один президент не оказывал такой искренней поддержки прессе и цифровым инновациям

Глава BlitzMetrics: Ни один президент не оказывал такой искренней поддержки прессе и цифровым инновациям Генеральный директор компании цифрового маркетинга BlitzMetrics Деннис Ю, принимающий участие в III Глобальном медиафоруме в Шуше, поделился публикацией на своей странице в Instagram.
Медиа
20 июля 2025 г. 13:35
Глава BlitzMetrics: Ни один президент не оказывал такой искренней поддержки прессе и цифровым инновациям

Генеральный директор компании цифрового маркетинга BlitzMetrics Деннис Ю, принимающий участие в III Глобальном медиафоруме в Шуше, поделился публикацией на своей странице в Instagram.

Как передает Report, в публикации он отметил:

"Для меня было честью встретиться с Его Превосходительством, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Как представитель глобальных СМИ, я участвовал во многих международных мероприятиях, но никогда не видел, чтобы глава государства с такой вежливостью и искренней поддержкой относился к прессе и цифровым инновациям.

Шуша — не только прекрасный город, но и место, где на этой неделе бьется сердце глобальных медиа. Спасибо Азербайджану за гостеприимство и дальновидность!".

Отметим, что среди клиентов основанной Деннисом Ю компании "BlitzMetrics" числятся такие всемирно известные бренды, как баскетбольный клуб "Golden State Warriors", спортивная марка "Nike" и разработчик программного обеспечения "Rosetta Stone".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "BlitzMetrics" rəhbəri: Heç bir prezident mətbuata və rəqəmsal innovasiyalara bu qədər səmimi dəstək verməyib

Самое читаемое

В доме задержанного сына главы азербайджанской диаспоры Урала будут проведены обыски
В доме задержанного сына главы азербайджанской диаспоры Урала будут проведены обыски
15 июля 2025 г. 23:41
Ильхам Алиев о крушении самолета AZAL в Актау: Азербайджан готовит досье в международный суд
Ильхам Алиев о крушении самолета AZAL в Актау: Азербайджан готовит досье в международный суд
19 июля 2025 г. 19:16
В Баку и на Абшероне максимальная температура воздуха составила 38 градусов
В Баку и на Абшероне максимальная температура воздуха составила 38 градусов
13 июля 2025 г. 15:00
Ильхам Алиев посоветовал украинцам не мириться с оккупацией
Ильхам Алиев посоветовал украинцам не мириться с оккупацией
19 июля 2025 г. 18:13
Армения назначила военного атташе во Франции
Армения назначила военного атташе во Франции
15 июля 2025 г. 17:49
Ильхам Алиев: Зангезурский коридор объединит многие страны
Ильхам Алиев: Зангезурский коридор объединит многие страны
19 июля 2025 г. 17:40
Суд арестовал на два месяца сына главы азербайджанской диаспоры Екатеринбурга
Суд арестовал на два месяца сына главы азербайджанской диаспоры Екатеринбурга
16 июля 2025 г. 19:36
Ильхам Алиев: Если Армения продолжит блокировать процесс по Зангезурскому коридору, ее шансы стать транзитной страной приблизятся к нулю
Ильхам Алиев: Если Армения продолжит блокировать процесс по Зангезурскому коридору, ее шансы стать транзитной страной приблизятся к нулю
19 июля 2025 г. 18:55
Погиб еще один военнослужащий украинской армии азербайджанского происхождения
Погиб еще один военнослужащий украинской армии азербайджанского происхождения
18 июля 2025 г. 18:51
В Украине легализовали множественное гражданство
В Украине легализовали множественное гражданство
15 июля 2025 г. 17:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi