GJC сделала заявление в связи с трагической гибелью работников СМИ в Кельбаджаре

Международная журналистская организация "Global Journalism Council" (GJC) выступила с заявлением о гибели сотрудников азербайджанских СМИ в Кельбаджарском районе.

Международная журналистская организация "Global Journalism Council" (GJC) выступила с заявлением о гибели сотрудников азербайджанских СМИ в Кельбаджарском районе.

Как передает Report, в заявлении президента Всемирного совета журналистов Мехмета Али Дима говорится:

"Сегодня (вчера - ред.) мы глубоко обеспокоены гибелью двух наших коллег, азербайджанских журналистов, корреспондента Азербайджанского государственного информационного агентства АЗЕРТАДЖ Магеррама Ибрагимова и оператора Азербайджанского государственного телевидения АЗТВ Сираджа Абышова в результате взрыва мины в Кельбаджаре. Считаем гибель наших коллег из-за взрыва в заминированном Арменией районе террором против журналистов всего мира.

Отказ Армении предоставить карту минных полей противоречит всем международным конвенциям. Мы призываем все международные организации, правозащитные организации, особенно журналистские организации, не оставаться равнодушными к этому кровавому событию, и осуждаем этот кровавый акт, приведший к гибели журналистов. Призываем Армению соблюдать нормы международного права".